İlk cemre düştü mü? Cemreler hangi gün düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri!

İlk cemre düşmesi bugün gerçekleşiyor. Baharın habercisi olan ve ilk olarak havaya düştüğü inanılan cemre olayıyla birlikte hıdrellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor. Bugü ise ilk cemre havaya düşerek soğuk havaların yavaş yavaş uzaklaşacağını müjdeledi. İşte 2020 cemre tarihleri.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.