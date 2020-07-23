İmamoğlu, ‘Ayasofya için davet geldi mi?’ sorusunu yanıtladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilen tanıtımı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelip gelmediği sorusuna “Davetiye gelmedi” yanıtını verdi.

İmamoğlu “Ankara'dan hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da hangi açılışı yaptıysa ya da hangi tören yapıldıysa bana hiçbir davet gelmedi bugüne kadar” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım. Hacı Bayram Veli Türkiyemizin geçmişinde Anadolu topraklarında önemli düşünürlerinden, tasavvuf şairi bir kimliktir. Her gittiğimde Ankara'da orada cuma namazı kılarım, benim için çok ulvidir.”

“BÜTÜN VAZİFELERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ”

* İBB olarak üzerimize düşen bütün vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Sayın valimiz ile konuştuk. Görevlendirme istedi. Ben de hem genel sekreterimize hem genel sekreter yardımcımızı görevlendirdim.

* 10 binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri, lavabolar, bütün mobil anlamda hizmete sokmaktan tutun İETT otobüslerinin Yenikapı'da park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik için bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında valiliğimizin öngördüğü ne varsa yerine getiriyoruz.

* Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek olan Cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken sorumluluğu yerine getiriyor.

“CUMHURBAŞKANI DA TELEFONLA KATILDI”

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da krize dönen elektrikli araçlarla ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de; görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katılarak sorunun çözülmesine katkı sunduğunu söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

* Sonuç çıktı. UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım destekleyici, sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımızla iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden hem İstanbul Valiliğinden hem Bakanlıktan, bakan yardımcısı da dahil olmak üzere yetkililer katıldı.

* Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu 'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir.

* Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini, Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını hem sayın İçişleri Bakanına hem sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık.

* Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliği yaptık. Vatandaşımızı da içine katan Ar-Ge çalışmalarına da başladık. Yakında kamuoyunu bilgilendireceğiz.