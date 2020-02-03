İmamoğlu: Bazı medya kuruluşlarının canlarının yandığını biliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı Yapım İşleri Yeniden Başlama Töreni’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yaptığı iddia edilen konuşmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi.

ÖYLE BİR İNSANIN BENİM YANIMDA YERİ OLAMAZ

– Bu konuyla ilgili incelemelerimizi başlattık, yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim açımızdan, kurumumuz açısından ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Ama burada birkaç hususun altını çizelim. Birincisi; benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hakaret edemez, incitemez.

Bu şekilde davranan bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net.

ERKEK MÜSVEDDELERİ

– Dikkat çekilmesi gereken bir husus daha var. Gazetelerde yazı yazanlar, bir takım siyasi beyanı olan insanlar… Erkekler için söylüyorum, erkek müsveddeleri, galiz ve ağır ifadelerle bu süreci tanımlayanları kınıyorum. Çok aşağılık ifadelerle, yani bir kadına manşetten, ‘ahlaksız kadın’ diye başlık atan bir gazeteye, sözüm ona kadın hakları savunucularının bir şeyler söylemesini beklerdim.

MİLYONLARCA GELİR ELDE ETMİŞLER

– Bazı medya kuruluşlarının canlarının yandığını biliyorum. Niye canları yanıyor? Çünkü, İBB ile farklı organik ilişkileri üzerinden yıllarca fayda elde etmiş medya kuruluşları bunlar. Eğitim mi; bakıyorsun medya kuruluşu işi almış. Ulaşım mı; medya kuruluşu işi almış. Veya bir tedarik ihalesi mi hizmet ihalesi mi; yine o medya kuruluşu işi almış. Milyonlarca, on milyonlarca lira gelir elde etmiş kurumlar bunlar.

KULLANDIKLARI KÖTÜ DİLİ KINIYORUM

– Ben, o basın kuruluşlarının karın ağrılarını anlıyorum. Sıkıntılarını anlıyorum. Kullandıkları o kötü dili de kınıyorum. Benim şahsıma da yapılıyor. Hatta; utanmadan, erkek müsveddesi bir insan, annemin de ismini kullanarak, o isim ve o kavram üzerinden sözüm ona topluma mesaj veriyor, ahlaksızca. Ne kadar ahlaksızca ifadeler varsa, onlar da bizim takibimizde hem hukuki olarak hem vicdani olarak.