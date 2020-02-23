İmamoğlu: Yalova halkının ve Yalova Belediye Başkanı’mızın yanındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu mesaisini kurmaylarıyla birlikte Sapanca’da geçirdi. 2 gün boyunca kamp yapan İmamoğlu ve İBB üst yönetimi, bugüne kadarki çalışmalara ilişkin durum değerlendirmesi yaptı ve önümüzdeki dönemin projeleri masaya yatırdı.

İmamoğlu, Sapanca'nın ardından rotasını Yalova'ya çevirdi. İmamoğlu'nun ildeki ilk durağı Yalova Belediyesi oldu. Başkan Vefa Salman ile bir araya gelen İmamoğlu, “Sapanca'da İBB'nin çok kıymetli yönetici kadrosuyla 2 günlük bir çalışmadan sonra, değerli dostum, yıllardır bir arada görev yaparken çok sık diyalogda olduğumuz Vefa Salman Başkan'ımızı ziyaret ettik.

Hem Yalova'yı hem İstanbul'u konuşuyoruz. Çünkü Yalova, aynı zamanda İstanbul'un gözbebeği. Nasıl iş birlikleri yaparız, bu kadar yakın iki parçanın ve yıllarca İstanbul'un bir parçası olan Yalova'nın hangi kısımlarına İstanbul olarak dokunuruz; onları konuşuyoruz. Yalova halkının ve Yalova Belediye Başkan'ımızın yanındayız” dedi.

YÜRÜYEN KÖŞK ZİYARETİ

İmamoğlu ve Salman, belediye binasındaki buluşmanın ardından Yalova'nın simgelerinden Yürüyen Köşk'ü birlikte ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan her iki Başkan, yurttaşlarla sohbet edip, onlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. Salman, İmamoğlu'na Yürüyen Köşk'le ve tarihçesiyle ilgili bilgiler verdi.

Köşkün, Yalova ve İstanbul'dan sonra Atatürk'ün en fazla zamanını geçirdiği yer olduğunu belirten Salman, “Ben, şöyle yorumluyorum: Buradan bir çevre mesajı vermiş. Demiş ki; ‘Bir dal nedir ki? Bir gün gelecek, dünya öyle kirlenecek ki, bir dal dahi bu dünyaya kıymetli olacak.' Onun mesajını veriyor. Diğer taraftan aklı, bilimi, fenni kullanalım, diyor. İstanbul'dan mühendisler geliyor, Atatürk'ün verdiği talimatla kaydırılıyor. Bizde çınar ağacı devleti temsil eder ya. Diyor ki; ‘Devletin bir tane incecik dalına dahi dokunulamaz. Onun mesajını veriyor” dedi.

“EKREM BAŞKAN'IN YOL HARİTASINDAN FAYDALANDIM”

Yalova'nın eskiden İstanbul'a bağlı olduğunu hatırlatan Salman, “Bugün de burada sevgili dostum, değerli Başkan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan –ki bu dünyanın en özel mekanında- ağırlamaktan son derece mutluyum. Gerek Yalova'nın geleceği üzerine gerek İstanbul'un geleceği üzerine çok güzel bir sohbet edip fikir alışverişinde bulunduk. Ekrem Başkan'ın tecrübesinden, öngörülerinden ve bana da tavsiye ettiği yol haritasından faydalandım” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH HEPİMİZ ATATÜRK'E LAYIK BİREYLER OLURUZ”

Salman'ın ardından söz alan İmamoğlu şunları söyledi:

* Benim Yalova anılarım, ailem tarafından var. İstanbul'a ilk adımımızı Yalova'dan attık diyebilirim. Gezimizin en önemli duraklarından birisi elbette ki Atatürk'ün kıymetli emaneti. Bu güzel evin bize çok değerli mesajları da var Belediye Başkanı olarak.

* Çevreye dair, bir ağacın dalının bile korunması için bir devlet adamının verdiği o büyük mesaj; bir evin kaydırılması, doğanın korunması… Başkanımız güzel bir ekleme yaptı; teknolojiyi kullanma becerisiyle yönlendirmesi, bir evin o tarihte kaydırılarak taşınması gibi çokça mesajları var. Sayfalarca yazılabilir.

* Büyük Atatürk'ü minnetle anıyoruz. İnşallah hepimiz; ben İstanbul'da, Başkan'ımız Yalova'da, hepimiz, ülkemizdeki bütün belediye başkanları bu Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve bu güzel memlekete layık bireyler oluruz.

YÜRÜYEN KÖŞK'ÜN HİKAYESİ

Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvan, ağacın dallarının uzamış ve binanın duvarına dayanmış olduğunu söyler. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, “Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak” emrini verir.

Görev İstanbul Belediyesi'ne intikal eder. Belediye Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar, yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova'ya gelerek çalışmaya başlar.

8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir.

Güzel ve sıcak bir yaz akşamında Ulu Önder Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali Vekili Muhittin Bey, Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Cumhuriyet Gazetesi Baş Muhabiri Yunus Nadi nezaretinde bina 4.80 metre civarında kaydırılır. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu çınar ağacı da kesilmekten kurtulur.

O günden beri köşkün adı “Yürüyen Köşk” olarak kalmıştır. Köşk, Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. 2006 yılında, Yalova Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak ziyaretçilere açılmıştır.