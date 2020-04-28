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İmamoğlu’ndan İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki ölüm oranlarına değinen İmamoğlu, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında bir fark olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
22:54 -
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair soruları cevaplandırdı. Corona virüsünün de ele alındığı programda İmamoğlu, İstanbul’da gerçekleşen ölüm oranlarına dikkat çekti. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

“ÖLÜM SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR”

*İstanbul’da vefat eden vatandaşlarımızın sayısı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından işleme alınır. Bunun için sayılar bizim elimizden geçiyor.

*Dolayısıyla bu sayılar üzerinden bizi şaşırtan bir husus varsa bunu biz ilgili kurullarla paylaşırız. Hepimiz biliyoruz ki açıklanan güncel verilerde, ölüm sayısında bir artış var.

*İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. Bu senenin ölüm oranlarına baktığımızda son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var.

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Son güncelleme: 23:05 28.04.2020
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