İmamoğlu’ndan Kabotaj Bayramı mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yayınladığı video ile Kabotaj Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu mesajında şunları söyledi:
* Kabotaj, limanlarımızda, kendi karasularımızda işletme hakkı ve özgürlüktür.
* 24 Temmuz 192’'te Lozan ile elde ettiğimiz hakla, kapitülasyonların iptali ile 1 Temmuz 1926 günlü kanun yürürlüğe girmiş, bütün karasularımızda, Türk sularımızda özgürlüğümüzü ilan etmiştik. Bugün de onun yıldönümü.
* Deniz, su, özgürlüktür ama kendi karasularımızda bu hakkın varlığı hepimiz için kıymetlidir. Bunu korumalı ve geliştirmeliyiz.
* Bütün denizcilik sektörümüze, bütün milletimize Kabotaj Bayramı’nın kutlu olmasını diliyorum.