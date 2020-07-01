İmamoğlu’ndan Kabotaj Bayramı mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yayınladığı video ile Kabotaj Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

* Kabotaj, limanlarımızda, kendi karasularımızda işletme hakkı ve özgürlüktür.

* 24 Temmuz 192’'te Lozan ile elde ettiğimiz hakla, kapitülasyonların iptali ile 1 Temmuz 1926 günlü kanun yürürlüğe girmiş, bütün karasularımızda, Türk sularımızda özgürlüğümüzü ilan etmiştik. Bugün de onun yıldönümü.

* Deniz, su, özgürlüktür ama kendi karasularımızda bu hakkın varlığı hepimiz için kıymetlidir. Bunu korumalı ve geliştirmeliyiz.

* Bütün denizcilik sektörümüze, bütün milletimize Kabotaj Bayramı’nın kutlu olmasını diliyorum.