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İmamoğlu’ndan Kabotaj Bayramı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, bugünün, karasularımızda işletme hakkı ve özgürlük olduğunu belirterek, ''Bu hakkı korumalı ve geliştirmeliyiz'' dedi.

14:18 -
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yayınladığı video ile Kabotaj Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

* Kabotaj, limanlarımızda, kendi karasularımızda işletme hakkı ve özgürlüktür.

* 24 Temmuz 192’'te Lozan ile elde ettiğimiz hakla, kapitülasyonların iptali ile 1 Temmuz 1926 günlü kanun yürürlüğe girmiş, bütün karasularımızda, Türk sularımızda özgürlüğümüzü ilan etmiştik. Bugün de onun yıldönümü.

* Deniz, su, özgürlüktür ama kendi karasularımızda bu hakkın varlığı hepimiz için kıymetlidir. Bunu korumalı ve geliştirmeliyiz.

* Bütün denizcilik sektörümüze, bütün milletimize Kabotaj Bayramı’nın kutlu olmasını diliyorum.

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Instagram istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Lozan sosyal medya
Son güncelleme: 14:20 01.07.2020
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