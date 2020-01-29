İş adamından MHP’li başkana 450 bin liralık makam otosu

31 Mart seçimlerinden sonra Tokat’ın Erbaa ilçe belediyesini AKP’li Hüseyin Yıldırım’dan 111 milyon 397 bin 766 lira borçla devralan MHP’li Ertuğrul Karagöl, sık sık tasarruf açıklamaları yapmıştı.

MHP’li başkan Karagöl, yaklaşık 450 TL değerindeki yeni makam aracıyla yeniden gündeme geldi.

450 BİN TL’LİK MAKAM OTOSU

Belediyenin kiralık makam aracını iade ederek kendi arabasını kullanacağını söyleyerek ilçe halkının gönlünü kazanan başkan Karagöl’ün, 450 bin TL değerindeki makam aracı alması büyük tepki çekti.

Belediyenin borç batağında olduğunu ve tasarruf yaptığını dile getiren ilçe halkı, makam aracı alınmasını eleştirdi.

HİBE DEDİ KURBAN KESTİ

Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Niyet hayır, akıbet hayır… Erbaa Belediyemize hayırsever bir iş insanı tarafından hibe edilen aracımızın kurbanını kestik. Ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermesi sebebi ile bu güzel hayra vesile olan iş insanımıza Erbaalılar adına teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye yazdı.

HİBE NE KARŞILIĞINDA VERİLDİ?

Başkan Karagöl’ün makam aracının hibe olduğunu ileri sürmesine rağmen bazı vatandaşlar, sosyal medyada “Borç bitti mi? Kendi arabandan sıkıldın mı?”, “Kim tarafından hangi sebeple hibe edildi, onu da açıklasanız daha güzel olurdu” diye yazarak başkandan açıklama beklediklerini dile getirdi.