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‘İş vereceğiz’ deyip AKP’ye üye yaptılar

CHP’li Özgür Özel “2017’de kapanan Gaziantep İslahiye’deki çadırkent çalışanları, verilen sözlere rağmen işsiz kaldı” dedi.

Başak KAYA
05:50 -
Haberler Gündem
‘İş vereceğiz’ deyip AKP’ye üye yaptılar

Gaziantep İslahiye'deki Çadırkent 2017 yılında Başbakanlık yazısı ile kapatıldı. 654 kişi işsiz kaldı. İşçilere Çadırkent'in yeniden açılacağı sözü verilerek, yargıya başvurmamaları ve AKP'ye üye olmaları istendi.

SÖZLER TUTULMUYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu işçilere kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmedi. İş karşılığı AKP'ye üye olmaları istendi. 654 kişiden 138'i istihdam edildi. İşçiler 3 yıldır bekliyor. Her seçim öncesi söz veriliyor, oy isteniyor ancak verilen sözler tutulmuyor. İş bulma vaadiyle partiye üye yapılan insanların sorunu çözülmeli” dedi.

AKP Başbakanlık CHP Gaziantep Özgür Özel seçim söz
Son güncelleme: 01:33 13.02.2020
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