Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da corona partisi: Sadece asansörle giriliyor…

Kartal'da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.

Güncellenme: 09:55, 26/11/2020
Haberler Gündem
İstanbul’da corona partisi: Sadece asansörle giriliyor…

Kartal Kordonboyu’nda bulunan ve daha önce de corona virüs üsalgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaşan polis, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiyi yakaladı.

FOTO: DHA

Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Corona İçeride istanbul korona operasyon para Polis söz
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more