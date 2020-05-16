Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın!

İstanbul Sultangazi'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

10:21 -
Haberler Gündem
İstanbul’da geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın!

Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören iş yeri sahibi itfaiyeye haber verirken, çalışanlar bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

FOTO: DHA

Polis ise yangını meraklı gözlerle izleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak, olay yerine emniyet şeridi çekti.  Geri dönüşüm tesislerindeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu. (DHA)

Emniyet Haber istanbul Polis yangın
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more