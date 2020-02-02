İstanbul’da gürültü cinayeti!

Polisi harekete geçiren olay gece saat 04.00 sıralarında Büyükçekmece’ye bağlı Atatürk Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup genç cadde üzerinde park ettikleri araçlardan yüksek sesli müzik dinliyordu. Sesten rahatsız olan bir mahalle sakini ise, evinin penceresinden gençleri uyardı. Gençler ise, eğlenmeye devam etti.

SİLAHI ATEŞLEDİ

Bunun üzerine bir mahalle sakini, evinin penceresinden silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Ahmetcan Avşar isimli genç kanlar içinde yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çevredeki binalarda inceleme başlatan polisin ateş eden şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.