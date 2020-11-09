İstanbul’da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi.

Suriye’deki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet’e götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri, sokak üzerinde önlem aldı. (İHA)