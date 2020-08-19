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İstanbul’da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.

23:45 -
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İstanbul’da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak’ta saat 21.30 sıralarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada bir grup karşı tarafa tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri hayatını kaybederken 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin başlattığı kapsamlı çalışmanın devam ettiği öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: 23:49 19.08.2020
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