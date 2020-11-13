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İstanbul’da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Güncellenme: 17:40, 13/11/2020
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İstanbul’da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, “#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir” hatırlatması yaptı.

93 CADDE VE 84 MEYDANDA DA YASAKLANMIŞTI

İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştı.

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