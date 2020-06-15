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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

07:26 -
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı.

FOTO: İHA

Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı.

FOTO: İHA

Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekât timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı.

Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’ndeki beş katlı bir binanın üçüncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı.

Adreste polis uzun süre arama yaparken bit kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesine götürüldü. (DHA)

Emniyet istanbul operasyon Polis Sağlık uyuşturucu
Son güncelleme: 07:28 15.06.2020
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