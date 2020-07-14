Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak!

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi'nde yapılacak etkinliklerden dolayı yarın saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

18:38 -
Haberler Gündem
İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak!

Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise, Üsküdar Sahilyolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak.

Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.

İETT otobüsleri ve büyük araçlar alternatif yol olarak Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ve Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil yolunu kullanabilecekler. DHA

İLGİLİ HABER15 Temmuz darbe girişimi davalarında son durum ne?15 Temmuz darbe girişimi davalarında son durum ne?
15 Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi Beykoz Bosna Çengelköy darbe dava demokrasi Kuleli Askeri Lisesi Üsküdar Yargıtay
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more