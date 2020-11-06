İTÜ: Artçılar sürecek, aynı fay hattında daha büyük deprem olmayacak

İTÜ Rektörlüğünün görevlendirdiği altısı profesör, 8 bilim insanı 30 Ekim 2020 günü Sisam adasında meydana gelen ancak İzmir’de büyük yıkıma yol açan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir rapor hazırladı.

Uzmanlar, deprem öncesi ve sonrasında çekilen Avrupa Uzay Kurumu'na ait Sentinel radar uydusu görüntüleri, InSAR yöntemi kullanılarak incelendi.

Raporda, bölgede tedirginliğe yol açan artçı sarsıntılara rağmen, depremin gerçekleştiği fayın üzerinde daha büyük bir deprem yaşanma ihtimalinin olmadığı belirtilerek, “Bölgenin tektonik yapısı ve fayların uzunlukları dikkate alındığında, depremin gerçekleştiği fayın üzerinde daha büyük bir deprem olma ihtimali yoktur” denildi.

KUŞADASI CİVARINDA STRES ARTTI

Rapora göre Sisam Adası’nın açıklarında meydana gelen depremde deniz içinde 40 kilometrelik fay parçası kırıldı. Bu da denizde 60 santimetre çökmeye neden oldu.

Deprem, Sisam Adası'nın Seferihisar'a bakan kuzey bölümlerinde yaklaşık 10 santimetrenin üzerinde yükselmeye neden oldu. Deprem, özellikle Kuşadası civarında bulunan mevcut faylar üzerindeki stresi önemli miktarda arttırdı.

Uzmanlara görü bu deprem serisi Sisam Adası'nın kuzeyinde yer alan fayların üzerinde gittikçe sönen artçı sarsıntılarla nihayete erecek.