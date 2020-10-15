İYİ Parti’den ‘Işıklar yanıyor’ açıklaması: Fanteziyle uğraşıyorlar!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Türkiye genelinde esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşın gündemini siyaset gündemine taşımayı hedeflediklerini belirten Tatlıoğlu, iktidarın gündemiyle vatandaşın gündemi arasında farkılıklar olduğunu söyledi. Halkın asıl meselelerinden kopmuş bir Türkiye olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Bursa'nın sanayi alanında önemli bir bölge olmasına rağmen sorunlar yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“BURSA TÜRKİYE'DE SANAYİNİN MERKEZİ”

“Nasıl olur da en pahalı ulaşım Bursa'da olur? Yüzde 50 daha pahalı İstanbul'dan. Bütün bu meseleleri Bursa'nın sorunları Türkiye'nin sorunları ama daha derin bir sorunla karşı karşıya Bursa özellikle 18 tane Organize Sanayi Bölgesi, 13 Sanayi Sitesi, Türkiye'de sanayinin merkezi ve gerçekten, Türkiye'de temel ekonomik yaraya merhem olan bir şehir. Trenin bile birinci sınıfını hak etmedik mi biz? Adını değiştirdiler. Bunun sebebi toplumdan kopmuş bir siyaset, işte adalet yaşıyoruz, fanteziyle uğraşıyorlar.

“TÜRKİYE’NİN IŞIĞINI ZAYIFLATAMAYIZ”

Yok AYM'nin ışıkları açıkmış kapalıymış falan. Türkiye'nin ışıkları öyle yanmalı ki ve yanacak ki kurumların ışıkları sadece renk olarak kalacak. Önemli olan Türkiye'nin ışıkları, sanayicinin, esnafın, üreticinin ışıkları ve üretim birimlerinin ışıklarıdır. Bizim yürüyüşümüzle Türkiye'nin ışıkları öyle bir yanacak ki başka ışıklar sadece renk olacak. Türkiye'nin ışıklarını veren zayıflarsa elbette ki kurumların ışıkları gözükecek. Türkiye'nin ışığını zayıflatamayız.”