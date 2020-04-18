İYİ Partili isim corona virüsünü yendi!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 7 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in corona virüsü (Covid-19) tanısı ile hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu. Bugün yaptığı açıklamada ise, Güler'in taburcu olduğunu ifade etti.

11 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Kavuncu, 7 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayrampaşa İlçe Başkanımız Sn. Raif Güler, maalesef Covid-19 tanısıyla hastanede tedavi görüyor.” açıklamasında bulunarak, “Raif Başkan, bu zorlu süreci aşacak ve birlikte çok daha İYİ işlere imza atacağız. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun, her zaman yanındayız!” demişti.

“MÜCADELEYİ YENECEĞİNİ BİLİYORDUM”

Bugün yaptığı açıklamada Kavuncu, “Bayrampaşa İlçe Başkanımız Sn. Raif Güler bugün taburcu oldu. Kendisinin bu mücadeleyi de yeneceğini biliyordum. Tekrardan geçmiş olsun Raif Başkan!” ifadelerine yer verdi.

“TEZ ZAMANDA SAHALARA GERİ DÖNÜYORUM”

Kavuncu'ya teşekkür ettiğini belirten Güler ise, yaptığı paylaşımda, “Teşekkür ediyorum Sayın İl Başkanım, inşallah tez zamanda sahalara geri dönüyorum” dedi.