Kaçak madendeki göçük: İki madenci için kurtarma çalışmaları sürüyor

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde 80 gün önce mühürlenerek kapatılan maden ocağı yeniden kaçak olarak işletilmeye başlandı. Dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen göçükte Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli işçiler mahsur kaldı. Ocak sahibi O.A. da gözaltına alındı. Öte yanadn Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve yetkililer ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

“TTK EKİBŞ NEREDEYSE OCAĞI YENİ BAŞTAN YAPARAK İLERLİYOR”

Ailelerin endişeli bekleyişi ocak çevresinde sürerken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, olayın meydana gelişini açıkladı.

Bektaş, “Burası maden ocağı daha önceden ruhsatlı izinli çalışan bir yermiş sonra kapatılmış. Daha sonra kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlenmiş. Çalışılmaması gereken bir ocak. Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Ve Genel Müdürümüz izah ettiler, orada (madende) bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. 2 kişi akşamdan bu yana orada mahsur. 2 işçimiz orada yakınları yukarıda bekliyor. TTK ekibi çalışıyor. Neredeyse ocağı yeni baştan yaparak yıkıntıları temizleyerek gidiyorlar. Epeyce yol aldılar. Temennimiz o iki işçimize canlı olarak ulaşabilmeleri ve onları yakınlarına kavuşturulmaları” ifadelerine yer verdi.

“170 METRELİK KANALDA 30 METRELİK MESAFE KALDI”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Geçmiş olsun. Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin. Bütün ocak 170 metre bir kanal bu. Şu an 140 metreye kadar inilmiş durumdalar. Burada çöküntü, malzeme birikintisi var. Bu malzemeleri temizliyorlar. Ya muhtemelen buradalar yada 30 metre aşağıdalar. İnşallah yakın zamanda ulaşılacak. Temennimiz canlı, sağ ulaşabilmek. Bu hepimizi mutlu edecek o. Allah sabır versin” şeklinde konuştu.

Maden ocağı bölgesinde incelemelerde bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ise “Arkadaşlar öncelikle aşağıda yine bir maden kazası. Yakın zamanda rödovans olarak çalıştırılan yerde iş kazası olmuş. Şu an TTK ekipleri işçi arkadaşlarımız seferber oldu arkadaşlarımızı çıkarmak için. Saha ruhsatı iptal edilmiş şuan kaçak ocak gözüküyor. Kaçak ocak gerçeği. Güvenliksiz ortamda arkadaşlarımız çalışıyor. Bu ortamda yaşanan kaza. Artık arkadaşlarımızı hayatta olarak biran önce çıkarmak için arkadaşlarız yoğun şekilde çalışıyor” dedi.