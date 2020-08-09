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Kadıköy-Eminönü vapurunda korkutan yangın!

Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları Vapuru'nun motor dairesinde yangın çıktı. Görevliler yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken vapur Sahil Güvenlik ekipleri kontrolünde Eminönü İskelesi'ne getirilerek yolcular tahliye edildi.

23:08 -
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Yangın saat 19.30 sıralarında Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları Vapuru’nun motor dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yolcuları aldıktan sonra Kadıköy'den Eminönü'ne doğru hareket eden şehir hatlarına ait vapurun Haydarpaşa Garı önüne geldiği sırada motor dairesinde yangın çıktı.

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşarken görevliler ise yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın görevlilerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sahil Güvenlik kıyı emniyetinden iki teknenin eşlik etmesiyle vapur yoluna devam etti. Eminönü İskelesi’ne vapurun yanaşması sonrasında yolcular tahliye edilirken iskelede tedbir amaçlı ambulans hazır bekletildi. (İHA)

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Son güncelleme: 23:30 09.08.2020
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