Kadınların isyanı: Bizi uygulanmayan yasalar öldürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde birlikte yaşadığı evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar cinayeti ile ilgili Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri açıklama yaptı.

“HER GÜN BİR KADIN CİNAYETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Dernek Başkanı Figan Erozan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Selim Ahmet Kemaloğlu isimli bir erkek, sabaha karşı bir kadını öldürdü. Her gün bir kadının katledildiğine, başka türlü erkek şiddete maruz kaldığına dair haberler ile karşı karşıyayız.

* Ancak, kadınların hayatını korumakla yükümlü olan ne devlet ne de devletin kurumlarından, artan bu erkek şiddetine karşı acil eylem plan ve strateji ve bunları uygulayacaklarına dair karşı yönde beyanlar, faaliyet ve haberlere rastlayamıyoruz.

* Haber başlıkları, kadının hayat tarzını, katilin mahkeme salonunda vereceği gerekçelere zemin yaratacak manşet ve cümleler ile doluyken, kadının neden kurtulamadığı, failin de neden engellenemediğine dair tek bir satır yok manşetlerde.

“BU SİSTEM KADINLARI ÖLÜME TERK EDİYOR”

Erozan yazılı açıklamasında, devlet ve kurumlarının da bu yönde samimi ve bütüncül politikaları bilinçli bir şekilde uygulanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

* Erkek egemen sistem ve bu sistemin iktidarları kadınları ölüme ve öldürülmeye terk ediyor. Kadınların öldürülmesi engellenebilir ancak tersi ile karşı karşıya kalıyorsak, ortaya çıkan tek gerçeklik, kadın ölümlerinin durdurulmadığı ve engellenmediğidir.

* O nedenle bu erkek şiddeti vakıasında da sorulması ve sorgulanması gereken kadının kararları ve hayat tarzı veya başkaca cinsiyetçi basmakalıp yaklaşımlar değil! Nasıl engellenebileceği ve neden engellenmediğidir.

“POTANSİYEL KATİLLER YÜREKLENDİRİLİYOR”

Erozan açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

* Kadınları öldüren erkekler mahkeme salonlarında ödüllendiriliyor! Böylece potansiyel failler de yüreklendiriliyor! Biz kadınlardan da, seyirci olmamız, sineye çekmemiz ve kendimize dair kararlar vermememiz, ataerkil sisteme itaat etmemiz bekleniyor.

* Hayatta kalma mücadelemizin yanı sıra, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmak için ağır bedeller vererek yok sayılmaya ve yok edilmeye karşı direndik.

Bundan sonra da direnmeye devam edeceğiz!Yasta değil! İsyandayız! Zeynep'i öldüren failin en ağır şekilde yargılanması için mücadele etmenin yanı sıra, bu ölümleri engellemeyen devlet ve kurumlarının politikalarını ifşa etmeye de devam edeceğiz.

Bodrum Belediye Meydanı'nda bugün saat 19.00 çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan kadınlar Zeynep Şenpınar‘ın öldürülmesi ile ilgili basın açıklaması ve eylem yapacaklar. Kadınların açıklamaya ellerinde mor eşarplarla gelmesi istendi.