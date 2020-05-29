Kahvehanelerde yeni dönem: Yancılık bitiyor!

1 Haziran’da dernek lokallerinin açılma kararının ardından gözler kahvehane, kafe ve çay ocaklarına çevrildi.

Ulusal bir gazeteye açıklama yaparak kahvehanelerdeki yancıların kaldırılmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven’e sosyal medyadan destek yağdı.

Kahvehanelerde oyunlar oynanırken onları seyredenlerin masanın hesabından yiyip içmesinin yasaklanmak istenmesine destek veren de oldu karşı çıkan da.

İNCE BELLİYE VEDA!

Sosyal mesafe ve zorunlu hijyen kurallarının uygulanmasının yanı sıra cam bardak yerine karton bardak kullanılacağının belirtilmesinin yanı sıra eskiden 4 kişilik oyun masasının etrafında oyunculardan çok, onları izleyenlerin bulunduğuna dikkat çekilerek, ”Sosyal mesafe kuralları gereği kişiler arasında mesafe olmak zorunda. Bunun için de ‘yancı’ diye tabir edilen ve yediği içtiğinin parasını masaya yükleyenler artık olmasın” denildi.

”YANCILIK HAKKI ENGELLENEMEZ”

Muğla Yatağanlılar Kültür ve Paylayım Grubu’nda Erkan Demirel’in ‘Yancılar kalkıyor’ şeklindeki paylaşımına esprili yanıtlar geldi.

Gerçekte olmayan ‘Yancılar Derneği Başkanlığı’ bile açıklama yaptı. ‘Yancılar Derneği Başkanlığı’ adına Recep Orbay sosyal medya üzerinden ‘Yancılık hakkı engellenemez’ başlığı altında şu bildiriyi yayınladı:

* Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez.

* Masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilir.

* Yancı kendisine içecek bir şeyler söylemesini beklemeden, haklarını kullanarak kendisi söyleyebilir.

* Masa üzerinde bulunan sigaradan, tercih ettiği tür ve markadakileri kullanır. İzin almak zorunda değildir.

* Masada oyunla ilgili yorum yapabilir. Kağıt ve taş diziliminde yardımcı olabilir. Verdiği fikirlerle masayı karıştırabilir. Kimse kendisine darılamaz ve kızamaz.

* Oyunculardan ihtiyaç için masadan kişinin yerine oturur, oyun oynar. Asil oyunu gibi oyunda tüm haklara sahip olur.

* Bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir. Oyun bitiminde hiçbir şey yokmuş gibi çeker gider.