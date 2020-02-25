Kan donduran detaylar ortaya çıktı… İlk değilmiş!

Eskişehir´de sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Zehra A. ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Emrah Öztürk’ü öldürdükten sonra Zehra A.'nın, nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A.'nın aile ile birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakında bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi.

Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya'ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı.

“SÜRPRİZİM VAR”

Zehra A., jandarma ekiplerine verdiği ifadeyi sevk edildiği adliyede değiştirdi. Zehra A.'ın jandarmada verdiği ilk ifadede, ‘Ormana gittik. Orada ‘gözlerini kapat, sana bir sürprizim var’ dedim. Gözlerini kapattıktan sonra ilk önce karnından, ardından yere düşünce diğer yerlerinden bıçakladım. Ölmeyince boğazını kestim' dediği öğrenildi.

Ancak Zehra A., adliyede verdiği ifadede şunları kaydetti:

* Bana yanaşınca boğuşmaya başladık. Bu sırada boğazından yaraladım.

* Daha önce başımdan bir nişan geçti. O nişanı attım. Orada da nişanlımı bir araba içinde yaraladım. ikinci kez Emrah ile nişanlandık. Bununla da olmayacağını söyledim.

* Ancak ailem bana nişan atarsam ölümün çıkacağını söyledi. Aile baskısı olmuştu. İki aile de nişanı atmaya razı değil.

* Emrah bana, ‘Mezarlığa seni götürüyorum' deyip kent ormanına götürdü. Yanaşmaya çalıştı. Ben de olmayacağını söyledim. Bıçak çıkarttı. Ben her zaman yanımda bıçak taşırdım. Ancak Kars'ta taşırım. Buraya perşembe günü geldim. Ondan yanımda getirmedim.

* Emrah ile boğuşmaya başlayınca boğazından yaraladım ve kaçtım. Ben evlenmek istemedim, okumak istiyordum. İkinci olunca buna mecbur kaldım.

“HEPSİ YALAN”

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zehra A., adliye çıkışından basın mensuplarının ‘Neden öldürdünüz' sorusuna ‘Anlatılanların hepsi yalan. Bir nedeni var” dedi. Ardından jandarma aracına bindirilen Zehra A. cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir´de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada Emrah Öztürk´ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayarak öldürmüştü Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınmış ve ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine sevgilisini öldürdüğünü itiraf etmişti..