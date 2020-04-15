Kanser oğlunu ‘acı çekmemesi’ için öldüren baba cezaevinden çıktı

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bazı hükümlüler, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliye edildi.

ACILARA DAYANAMAYAN OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

İzmit’te, 4 yıl önce acı çeken kanser hastası oğlu Fatih Biricik’i (23), “Siz ne biçim ailesiniz, ya beni yaşatın, ya öldürün” sözleri üzerine silahla vurarak öldüren Salim Biricik de kanun kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı. Mahkemede çok az ömrü kalan oğlunun acı çekmesine dayanamayarak öldürdüğünü söyleyen Salim Biricik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Salim Biricik, “Türkiye’de ilk ve ender rastlanan suçlardan birini işledim. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Yapmamam gereken bir suçtu, ama bazen hayat insana seçenek sunmuyor. 2016 yılından beri 3 yıl kapalı yattım. 1 yıldır da açık cezaevinde yatıyorum. Şimdi 45 gün iznimiz var. 45 gün sonra Adalet Bakanı bu süreyi uzatabilir. Tekrar geri gitme ihtimalimiz de var. Eğer çağırırlarsa gideceğiz, cezamızı çekeceğiz. Çok sevinç yaşayamıyorum. Sevdiklerime kavuşuyorum. Eşim var, torunum var ve kızım var. Zaten hayatta başka kimsem yok.” dedi. (DHA)