Kapalı iş yerine gelen fatura ile şok geçirdi… “İki daire parası”

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 9 yıldır internet kafe işletmeciliği yapan Necmi Ateş, corona virüsü tedbirleri kapsamında 3 aydır kapalı olan işletmesine Haziran ayında TREPAŞ tarafından gönderilen 391 bin 645 liralık elektrik faturası ile şok geçirdi.

BÜTÜN İLÇENİN FATURASI

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Ateş şöyle konuştu

* Babaeski ilçesinin nüfusu şu anda 30 bin bile değil. Bütün ilçenin elektrik faturasını bana yansıttılar herhalde. TREPAŞ'a dün giderek itiraz dilekçesi verdim. Onlar da bana bir yanlışlık olduğunu söylediler ama 3-5 bin lira yazarsın. Böyle bir faturayı nasıl bir yanlışlıkla gönderirler? Onlar da bir şey diyemiyorlar.

17 MART’TAN BERİ KAPALI

17 Mart'ta işletmesinin corona virüsü tedbirleri nedeniyle kapatıldığını ve son 9 yılda en yüksek faturasının 2 bin 400 lira olduğunu belirten Ateş şöyle devam etti:

* 28 Nisan'da bir fatura daha gönderdiler. Sayacı okumayıp direkt telefona mesaj ile gönderiyorlar. Nisan ayı faturam da 4 bin 297 lira idi.

* Nisan ayı elektrik faturama da işletmemin 1,5 aydır kapalı olduğunu belirterek itiraz ettim. İtirazıma verdikleri cevapta da son 3 senenin aynı ayına ait ortalamasının alındığını söylediler.

* Oysa 9 yılda en yüksek faturam 2 bin 400 lira gelmiş. Önceki senelerde bin 500 TL civarında geliyordu. İtiraz ettikten sonra Nisan ayı faturam sonuçlanmadan 391 bin 645 lira tutarındaki faturayı gönderdiler.

* Bu faturaya da gerekli itirazımı yaptım. İptal olmasını bekliyorum.

“2 TANE DAİRE SATIN ALIRIM”

Esnafların virüs tedbirleri nedeniyle zorluklar yaşadığını söyleyen Ateş şunları kaydetti:

* Kahvehaneler ve kafelerle birlikte kapatıldık. Onların hepsi açıldı ama bizi açmadılar. Bunun stresini yaşarken üzerine bir de bu faturanın gelmesi stresimi arttırdı. Yazılı olarak itiraz dilekçemi aldılar ve şu anda bekliyoruz.

* 391 bin 645 lira demek, şu anda Babaeski'de 2 tane daire fiyatı demek. Bu parayla Babaeski'de 2 tane daire satın alırsın. İnternet kafe esnafı olarak Türkiye genelinde 17 bin civarında sayımız var. Biz günlük kazandığımız paralarla geçimini sağlayan işletmeleriz ve ona göre yatırım yapıyoruz.

DESTEK ADI ALTINDA KREDİ

Ateş, hükümetten hiçbir destek görmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Kredileri ertelemeye gittiğimizde de faiz istiyorlar. Devletin bize destek diye sunduğu kredilere başvuruyoruz. Ama onda da borç para verip faiziyle geri alınıyor. Ayrıca birçok evrak isteniyor. 3 aydır kapalıyız, Bağ-Kur'u ertelediler ama Ağustos ayından sonra 2 prim olarak ödemeye başlayacağız.

* Ayda bir prim ödemekte zorlanırken, üzerinde bir prim daha ödeyeceğiz. Dükkân sahipleri de kiralarını istiyorlar. İşletmeci olarak bu süreçte destek gördüğümüzü düşünmüyorum.

* Destek adı altında sundukları krediden başka hiçbir şey yok. 25 bin liralık kredi çektik. O da kredi kartı borçlarıma gitti ve 3 gün sonra elimizde hiçbir şey kalmadı.

AÇILIŞ İÇİN TARİH BEKLENTİSİ

Bin TL'lik sosyal destek yardımına başvuru yaptığını açıklayan Ateş sözlerini şöyle bitirdi:

* Bin lira aldım ama 3 gün sonra evime 260 lira doğalgaz faturası geldi. 2 gün sonra da 250 lira elektrik faturası geldi. Aldığım bin liranın yarısı da böylece gitmiş oldu. Bin liralık sosyal yardım da hiçbir çözüm üretmiyor.

* Şu aşamada zaten hiçbir maddi yardım beklentimiz de yok. Maddi yardım olsa mucize olur. Tek sıkıntımız işletmelerimizin ne zaman açılacağına dair tarihin açıklanmamasıdır.

* Televizyon karşısında Bakanlar Kurulu kararı bekliyoruz. Tarih belli olmadığı için internet kafe işletmecilerini çok zor durumda bırakıyor.