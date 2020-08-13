Karaciğer nakli yüksek lisansı için ‘ilahiyat fakültesi mezunu’ şartı!

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Anabilim Dalı yüksek isansı için konulan ‘ilahiyat fakültesi’ mezunu olma koşulu dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi'nin resmi internet sitesinin duyurular kısmında Enstitüler Öğrenci Alımı İlanı başlıklı bölümde, Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dalları'nda yüksek lisans ve doktora programları için giriş koşulları açıklandı.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları ile birlikte konuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen ‘ilahiyat fakültesi mezunu olma' şartının arandığı bildirildi.

“TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK” ADINA ‘İLAHİYAT’ KOŞULU KONULMUŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı’na başvuru için İlahiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak koşulu konmuştur.

* Bu koşulu koymamızın amacı toplumu organ bağışı ile ilgili bilinçlendirmek ve organ bağışının önündeki bazı yanlış bilgilerden kaynaklanan engelleri kaldırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktır.

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