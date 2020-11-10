Karaman Valisi: Vaka sayımız çok büyük oranda artışa geçti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, corona virüsü tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kentte gönüllülük esasına göre teşkil edilen gönüllü sağlık denetçileriyle toplantıda bir araya geldi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gönüllü sağlık deneticilerine hitap eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, corona virüsü ile mücadelede sahada görev yapan gönüllü sağlık denetçilerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek özellikle son zamanlarda artışa yönelen salgının, yeniden yükselişe geçmemesi için mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR”

Yapılan uyarı ve ikazlara rağmen insanların ‘bana bir şey olmaz' mantığıyla hareket ettiğini, bu nedenle virüsün hızının kesilemediğini belirten Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Sizin katılımcı olmanız bizi hem teşvik etti hem de mücadeleyi kazanmada umutlandırdı. Her geçen gün gittikçe kötüye gidiyor. Bir ara Karaman’da herkes yeşile döndük diye çok sevindi. Bütün tedbirleri elden bıraktı. Ne yazık ki bugünlerde yine bu vaka sayımız çok büyük oranda artışa geçti” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Toplu ve kapalı alanların virüsün bulaşma riskini daha fazla artırdığına dikkat çeken Vali Işık, özellikle fiziki mesafe, maske kullanımı ve temizliğe dikkat edilmediği müddetçe sürecin olumsuz seyredebileceği uyarısında bulundu.