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Karısını eve kilitleyip günlerce işkence yaptı

Şanlıurfa'da herkesin kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, eve kilitlediği eşine günlerce işkence yapıp kerpetenle ayak tırnaklarını çekti.

09:38 -
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Karısını eve kilitleyip günlerce işkence yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej'i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.

Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

FOTO: DHA

POLİS CANİYİ YAKALADI

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor. (İHA)

Çocuk Haber işkence Polis Şanlıurfa
Son güncelleme: 09:49 07.10.2020
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