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Kayıp Hatice Tusu’nun cesedi bataklıkta bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 4 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Hatice Tusu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tusu’nun kaybolduğu güne ait çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri cinayeti aydınlattı. Erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldüğü belirlenen talihsiz kadının cesedi, makilik alandaki bataklığa gömülü vaziyette bulundu.

Latif SANSÜR
16:04 -
Haberler Gündem
Kayıp Hatice Tusu’nun cesedi bataklıkta bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan emekli hemşire, 2 çocuk annesi Hatice Tusu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annelerinin kaybolmasından sonra sosyal medyada çağrıda bulunan çocuklarının başvurusu üzerine Didim polisi de kapsamlı bir çalışma başlattı. Tusu’nun yaşadığı evin etrafındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Tusu'nun erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişiyi tespit ederek takibe aldı.

BATAKLIĞA GÖMÜLMÜŞ

İsmi açıklanmayan zanlının yakalanması için Denizli Sitesi bölgesindeki bir kafeteryaya baskın düzenledi. Gözaltına alınan kişinin yapılan sorgusunda cinayeti ve Hatice Tusu'yu gömdüğü yeri itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısının belirttiği Hisar Mahallesi'ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda çalışma yaptı. Zanlının belirttiği yerde, bataklığa gömülü cesede ulaştı. Cumhuriyet savcılığı olay yerinde inceleme yaparken, Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.

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