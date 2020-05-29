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Kayıp iki kuzenden kötü haber

Burdur'da dünden beri haber alınamayan kuzenler Nazlım Karaca ve Soner Akay'ın baraj göletinde cansız bedenleri bulundu.

10:44 -
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Kayıp iki kuzenden kötü haber

Halıcılar köyünde oturan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca (15) ve kuzeni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay’dan (17) dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, jandarmaya haber verdi.

FOTO: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar ile Günaylan köylerinin dağlık alanlarında iz arama köpeği ve dronla arama çalışması başlattı. İz arama köpeği, 2 kuzenin kıyafetlerini Haraçlı mevkisindeki Günalan Barajı yakınında buldu. Hava kararınca dün arama- kurtarma çalışmalarına ara verildi.

FOTO: DHA

Antalya Jandarma Komutanlığı’ndan gelen su altı arama- kurtarma ekibi, bugün sabah saatlerinde baraj göletinde arama başlattı. Dalgıçlar, baraj göleti tabanında 2 kuzenin cansız bedenlerini buldu.

Savcının incelemesinin ardından Nazlım Karaca ve Soner Akay’ın cesetleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Antalya Burdur Haber
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