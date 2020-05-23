Konya bayram namazı saati: 2020 Aksaray ve Konya’da bayram namazı ve duha namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştiren Ramazan bayramı sabah vakti kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Diyanet Konya, Aksaray ve il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki Aksaray ve Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KONYA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. günüdür. Konya’da bayram namazı saati 06:06‘dır.

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ

Aksaray’da bayram namazı saat 05:59‘da kılınacak

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DİYANET’TEN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir.” dedi.



DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.





BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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KONYA ÜNLÜ CAMİLERİ

Şerafettin Cami

Hükümet konağının güney cephesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür.

Şemsi Tebrizi Cami

Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin hayatında en önemli değişim Şems-i Tebrizî ile olan karşılaşması ile başlar. Bu tarihe kadar medrese ve camilerde ders ve vaazlarla meşgul olan Mevlâna, Şems ile buluşmasından sonra değişmiştir.

Selimiye Cami

Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan II. Selim’in şehzadeliği zamanında başlanmış 1558-1567 yılları arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin Konya'daki en güzel eserlerindedir.

Kapu Cami

Konya'nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır.

Alaeddin Cami

Alâeddin Cami Selçuklu başkentinde, şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.