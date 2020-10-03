KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise seviyesi geç başvuru tarihi…

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020’de düzenlenecek. 15-30 Eylül arasında başvurularını tamamlayamayan adaylar 8-9 Ekim’de geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPPS GEÇ BAVŞURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava katılım göstermek isteyen adaylar, 80 lira olan başvuru ücretini belirlenen bankalara yatırdılar Başvuruyu kaçıran adaylar, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak geç başvuru ile işlemlerini yapabilmek için ise yüzde 50 daha fazla başvuru ücreti ödemek zorunda kalacak. KPSS geç başvuru ücreti 120 lira olacak.