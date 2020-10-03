Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise seviyesi geç başvuru tarihi…

KPSS ortaöğretim seviyesi sınavı başvuruları geçtiğimiz ayın sonunda tamamlandı. Başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiremeyenler için geç başvuru dönemi yaklaşıyor. KPSS lise seviyesi sınavı geç başvuruları 8-9 ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

08:40 -
Haberler Gündem
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS lise seviyesi geç başvuru tarihi…

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020’de düzenlenecek. 15-30 Eylül arasında başvurularını tamamlayamayan adaylar 8-9 Ekim’de geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPPS GEÇ BAVŞURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava katılım göstermek isteyen adaylar, 80 lira olan başvuru ücretini belirlenen bankalara yatırdılar Başvuruyu kaçıran adaylar, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak geç başvuru ile işlemlerini yapabilmek için ise yüzde 50 daha fazla başvuru ücreti ödemek zorunda kalacak. KPSS geç başvuru ücreti 120 lira olacak.

KPSS KPSS ortaöğretim
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more