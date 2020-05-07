Kuaförlerden ortak ses: Hazır değiliz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri 11 mayısta açılışı yapılacak 547 berber ve kuaför dükkanının hijyen ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sürerken kuaförler ve berberler 11 mayıs tarihinin corona virüs ile mücadelede iş yerlerinin açılması açısından erken bir tarih olduğunu belirterek sürecin ertelenmesini istedi.

“MESLEK OLARAK MÜCADELEYE HAZIR DEĞİLİZ”

Yalıkavak Mahallesi’ndeki Diva Kuaför'ün işletmecisi 29 yıllık esnaf Gökhan Soygüder şunları söyledi:

* Kişisel bakım ve alışkanlıklarımızdan dolayı halk olarak 11 Mayıs'ı iple çekiyoruz, aynalara küstük, tabiri caizse saç baş birbirine karıştı, evet insanlarımız o güne hazır, peki kuaför, berber, güzellik ve manikür salonları ne kadar hazır?

* Daha önce bulaşıcı hastalıklara karşı kendimizi ve müşterilerimizi korurken periyodik olarak yapılan aşı ve kullanılan genel vitamin ve koruyucu ilaçlar görevimizi rahatlatan faktörler oluyordu ama bu sefer durum maalesef çok farklı.

* Henüz net olarak tanımadığımız, işletmemiz de yapacağımız hangi yanlış ve eksiklikler neticesinde bulaşma ortamı oluşturabileceğimizi, klasik sterilizasyon makinelerinin Covit mikrobun da etkisi olup olmadığını bilmiyoruz.

* Ortada birçok bilinmeyen varken vatandaş ile esnafı bu kaos ortamında yanyana getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

“EKONOMİK OLARAK ZORDAYIZ AMA SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ”

Bodrumlu kuaför 35 yaşındaki Tahir Demir ise şunları söyledi:

* Birçok işletme sahibi ve çalışan gibi bizlerin de maddi zorluğa düştüğü bu süreçte normalleşmeye ihtiyacımız olsa da sorumluluk aldığımız ve tanımadığımız bir mikropla mesaiye başlıyor olmamız bana erken alınmış bir karar olarak geliyor ve endişe veriyor.

* Bunu tartışmak için geç kalındı. Doğru yada yanlış uygulanacak, bize düşen kendimizi eğitmek, duyarlı ve hassas davranmak, sterilizasyona her zamankinden daha fazla önem vermek, sosyal mesafeyi mümkün olduğunca korumak, hiçbir şey bitmiş değil yeni başlıyormuş gibi davranmaktır.

*Ama biz yine meslek olarak bu konuda yani Coronavirüs ile mücadelede hazır, eğitimli ve bilinçli değiliz, bu nedenle esnaf olarak ekonomik güçlük çekiyoruz ama halkımızın sağlığı daha da önemli.

“BERBERLER KUAFÖRLERDEN DAHA RİSKLİ”

Berber Arda Coşkun Çelik (45) konuyla ilgili şunları söyledi:

* Kadınlarımız bu konularda hassas ve seçici olduğu için günümüzde birçok kadın kuaför işletmesi kendine çekidüzen vermiştir, özellikle bir çok materyalde tek kullanımlık ürünler izole konusunda bize aşırı yardımcı olmaktadır, ama berberlerimiz için aynı şeyi söylemek zor.

* Jilet ucu değişse de değişmeyen usturalar, kesim önlükleri, havlular özellikle ense makineleri, ense temizleme fırçaları enfraruj, kuru ve buhar sterilizasyon makinelerine giremeyecek ebatlarda ve yapılardadırlar.

* Bu tarz ürünler mümkünse tek kullanımlıklar ile değişmeli mümkün olmayanlar ise Sağlık Bakanlığı onaylı kaliteli bir sprey dezenfektan ile her kullanım sonrası özenle temizlenmeli hatta bunu müşteri olarak sizin talep ve takip etmeniz önemlidir.

* Tüm bu tedbirler ve sağlıklı hizmet verebilmek esnafımıza ekstra bir maliyet yüklemektedir, bu sebepten aşırı ucuz çalışan ve tanımadığınız itinasından emin olmadığınız işletmelerden uzak durmanız sağlığınız için önem arz etmektedir.