Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı, İslamiyet'teki iki bayramdan biridir. 4 gün süren Kurban Bayramı boyunca Müslümanlar kurbanlıklarını kurban eder ve kesilen hayvanların etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılır. Bu sene corona virüsü sebebiyle buruk geçecek Kurban Bayramı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe Günü: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.