Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı, corona virüsü pandemisi sebebiyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi sokağa çıkma yasağının olması beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra, il bazında bazı yakların olacağını söylemişti.

Bakan Koca şunları söyledi;

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

ERDOĞAN: YASAK YOK!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle;

“Kurban Bayramı’nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.”