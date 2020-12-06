Lokanta ve restoranlar açık mı, çalışma saatleri belli mi?

Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden uygulamaya koyuldu. Yayımlanan genelgelerde yer alan lokantalar ve restoranların çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi.

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

* Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

*Genelgeye göre hafta için günlerinde ise; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

*Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

*İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.