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Malatya bayrama depremle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Malatya bayram sabahına 3.9 büyüklüğünde depremle uyandı. AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 8:33'te gerçekleşen deprem Hekimhan ilçesinde meydana geldi. İşte son deprem verileri...

09:14 -
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Malatya bayrama depremle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem ülkesi olan Türkiye’de sismik hareketlilik devam ediyor. Malatya’da bu sabah meydana gelen deprem korku ve panik yarattı. AFAD’ın yayınladığı verilere göre yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.9.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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