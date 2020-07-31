Malatya bayrama depremle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem ülkesi olan Türkiye’de sismik hareketlilik devam ediyor. Malatya’da bu sabah meydana gelen deprem korku ve panik yarattı. AFAD’ın yayınladığı verilere göre yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.9.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER