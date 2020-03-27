Mansur Yavaş’tan corona nedeniyle işsiz kalanlara nakit ve gıda yardımı!

Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Avrupa’da milyonlarca insanı etkiledikten sonra Türkiye’de de ortaya çıkmıştı.

Hükümet virüs salgınıyla ilgili henüz bir sokağa çıkma yasağı ilan etmese de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

Uyarıyı dikkate alan sorumlu vatandaşlar sokağa çıkmazken bazı vatandaşlar hayatlarını devam ettirmek için işe gitmek zorunda kaldı. Bazı işletmeler ise çalışanlarını ücretsiz izne çıkararak dükkanlarını kapattı.

Ücretsiz izne çıkarılan binlerce vatandaş corona salgını nedeniyle başka bir gelir sağlayamadığı için mağdur oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu mağduriyeti gidermek için harekete geçerek işsiz kalan vatandaşlara gıda ve nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

DETAYLAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Yavaş sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:

*Değerli Hemşehrilerim,

*Koronavirüs salgını nedeni ile işini ve gelirini kaybeden tüm ailelere düzenli olarak gıda yardımı ve nakit desteği sağlamak için hazırlığımızı tamamladık.

*Pazartesi günü detayları sizlere duyuracağız. Gün dayanışma günüdür, zorlukları birlikte aşacağız.