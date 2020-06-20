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Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkma cezası belli oldu…

Uzmanların, virüsün yayılmasını önleme yolunda en etkili adım olarak gösterdiği maske kullanımı, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu birçok ilde zorunlu hale getirildi. Türkiye’de 1 Haziran’da hayata geçen normalleşme adımları sonrasında özellikle Anadolu’daki bazı şehirlerde corona virüsü saptanan hasta sayısı artış göstermişti. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulları, sokağa çıkarken maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Peki, hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkma cezası kaç para? İşte haberin detayları…

09:21 -
Haberler Gündem
Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkma cezası belli oldu…

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illere bir yenisi daha eklendi. Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı açıkladı ve il genelinde Pazartesi günü itibariyle maske takılmasını şart koştu. İşte tüm Türkiye'de maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller listesi…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,  Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Dün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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