Uzmanlar maskenin takılması konusundaki uyarılarına uyulmaması nedeniyle birçok ilde maske takılması zorunlu hale getirildi. Peki maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu şehirler hangileri? Maske takma zorunlu olan iller…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”