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Mersin iftar saati kaçta? 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle oruç için niyetlerini eden Müslümanlar iftar saatini beklemeye başladı. Oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayan müminler, iftar saatinin kaçta olacağını internette aratmaya başladı. Peki Mersin iftar saati kaç? Mersin akşam ezanı saat kaçta? İşte 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

12:30 -
Haberler Gündem
Mersin iftar saati kaçta? 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

'11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, ilk oruç için niyetlerini etti ve iftar saatinin gelmesini beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de oruç tutan vatandaşlar iftar saatinin kaçta olacağını internette araştırmaya başladı. İşte 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

MERSİN İFTAR SAATİ

MERSİN İMSAKİYESİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2105:4912:4516:2819:3120:52
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2005:4712:4416:2819:3220:53
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1805:4612:4416:2819:3220:55
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1705:4512:4416:2819:3320:56
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1505:4412:4416:2919:3420:57
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:1305:4312:4416:2919:3520:58
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1205:4212:4416:2919:3620:59
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1005:4012:4416:2919:3721:01
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0905:3912:4316:2919:3821:02
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0805:3812:4316:2919:3921:03
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0605:3712:4316:2919:3921:04
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0505:3612:4316:3019:4021:06
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0305:3512:4316:3019:4121:07
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0205:3412:4316:3019:4221:08
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0005:3312:4316:3019:4321:09
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5905:3212:4316:3019:4421:10
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5805:3112:4316:3019:4521:12
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5605:3012:4316:3119:4621:13
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5505:2912:4316:3119:4621:14
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5405:2912:4316:3119:4721:15
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5305:2812:4316:3119:4821:17
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5105:2712:4316:3119:4921:18
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5005:2612:4316:3119:5021:19
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4905:2512:4316:3219:5121:20
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:2512:4316:3219:5121:21
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:2412:4316:3219:5221:22
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2312:4316:3219:5321:24
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4505:2212:4316:3219:5421:25
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4405:2212:4316:3219:5521:26
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4305:2112:4316:3319:5521:27

Not: Vakitler şehir merkezine göre yazılmıştır. Bazı ilçelerde farklılık gösterebilir.

İFTARDA NELER YEMELİ?

İftarda yemeğe 2-3 tane hurma ile başlanmak uygundur. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumun iyi bir kaynağıdır. Sonrasında çorba ile hafif bir başlangıç yapıp dinlenerek ve yavaş çiğneyerek fazla baharatlı olmayan kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeğe geçilebilirsiniz. Yemeğinize tam tahıllar eşlik edebilir.

Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar.

İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt/ yoğurt/kefir tüketin. Ceviz fındık bademi de 1 avuç içi miktarında tüketebilirsiniz.

ORUÇ AÇILDIKTAN 15 DAKİKA SONRA ANA YEMEĞE GEÇİN

İftar zamanı geldiği zaman da bütün gün boş kalan mideye hızlı biçimde yüklenilmemelidir. Eğer hızlı biçimde yemek yenirse midede ağırlık, bulantı, gaz, yanma, reflü gibi sorunların yanında kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için oruç su veya hurma ile açılmalıdır. Ayrıca sofrada bulunacak bir dilim peynir, 2 adet zeytin veya 2 parça ceviz ile mide yemeğe hazır hale getirilmelidir. Sonrasında ise yarım kase çorba tüketilmelidir. Bu süreçte bir dilim tam tahıllı ekmek tüketilebilir. İftariyelik tüketiminden en az 15 dakika sonra ana yemeğe geçilmesi sağlık açısından uygun olacaktır.

IZGARA ET VE ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER İFTAR İÇİN UGUN

İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih edilmelidir. Bu yiyecekler ise yoğurt, ayran, cacık, kefir, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday/çavdar ekmeği ile desteklenmelidir. İftarda ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durmak gerekmektedir. Meyve tüketiminde kuru meyvelerden değil taze meyvelerden faydalanılması uygun olacaktır.

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