Mersin iftar saati kaçta? 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

'11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, ilk oruç için niyetlerini etti ve iftar saatinin gelmesini beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de oruç tutan vatandaşlar iftar saatinin kaçta olacağını internette araştırmaya başladı. İşte 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…
MERSİN İFTAR SAATİ
MERSİN İMSAKİYESİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:21
|05:49
|12:45
|16:28
|19:31
|20:52
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:20
|05:47
|12:44
|16:28
|19:32
|20:53
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:18
|05:46
|12:44
|16:28
|19:32
|20:55
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:17
|05:45
|12:44
|16:28
|19:33
|20:56
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:15
|05:44
|12:44
|16:29
|19:34
|20:57
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:13
|05:43
|12:44
|16:29
|19:35
|20:58
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:12
|05:42
|12:44
|16:29
|19:36
|20:59
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:10
|05:40
|12:44
|16:29
|19:37
|21:01
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:09
|05:39
|12:43
|16:29
|19:38
|21:02
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:08
|05:38
|12:43
|16:29
|19:39
|21:03
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:06
|05:37
|12:43
|16:29
|19:39
|21:04
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:05
|05:36
|12:43
|16:30
|19:40
|21:06
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:03
|05:35
|12:43
|16:30
|19:41
|21:07
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:02
|05:34
|12:43
|16:30
|19:42
|21:08
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:00
|05:33
|12:43
|16:30
|19:43
|21:09
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:59
|05:32
|12:43
|16:30
|19:44
|21:10
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:58
|05:31
|12:43
|16:30
|19:45
|21:12
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:56
|05:30
|12:43
|16:31
|19:46
|21:13
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:55
|05:29
|12:43
|16:31
|19:46
|21:14
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:54
|05:29
|12:43
|16:31
|19:47
|21:15
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:53
|05:28
|12:43
|16:31
|19:48
|21:17
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:51
|05:27
|12:43
|16:31
|19:49
|21:18
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:50
|05:26
|12:43
|16:31
|19:50
|21:19
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:49
|05:25
|12:43
|16:32
|19:51
|21:20
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:48
|05:25
|12:43
|16:32
|19:51
|21:21
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:24
|12:43
|16:32
|19:52
|21:22
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:46
|05:23
|12:43
|16:32
|19:53
|21:24
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:45
|05:22
|12:43
|16:32
|19:54
|21:25
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:44
|05:22
|12:43
|16:32
|19:55
|21:26
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:43
|05:21
|12:43
|16:33
|19:55
|21:27
Not: Vakitler şehir merkezine göre yazılmıştır. Bazı ilçelerde farklılık gösterebilir.
İFTARDA NELER YEMELİ?
İftarda yemeğe 2-3 tane hurma ile başlanmak uygundur. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumun iyi bir kaynağıdır. Sonrasında çorba ile hafif bir başlangıç yapıp dinlenerek ve yavaş çiğneyerek fazla baharatlı olmayan kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeğe geçilebilirsiniz. Yemeğinize tam tahıllar eşlik edebilir.
Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar.
İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt/ yoğurt/kefir tüketin. Ceviz fındık bademi de 1 avuç içi miktarında tüketebilirsiniz.
ORUÇ AÇILDIKTAN 15 DAKİKA SONRA ANA YEMEĞE GEÇİN
İftar zamanı geldiği zaman da bütün gün boş kalan mideye hızlı biçimde yüklenilmemelidir. Eğer hızlı biçimde yemek yenirse midede ağırlık, bulantı, gaz, yanma, reflü gibi sorunların yanında kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için oruç su veya hurma ile açılmalıdır. Ayrıca sofrada bulunacak bir dilim peynir, 2 adet zeytin veya 2 parça ceviz ile mide yemeğe hazır hale getirilmelidir. Sonrasında ise yarım kase çorba tüketilmelidir. Bu süreçte bir dilim tam tahıllı ekmek tüketilebilir. İftariyelik tüketiminden en az 15 dakika sonra ana yemeğe geçilmesi sağlık açısından uygun olacaktır.
IZGARA ET VE ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER İFTAR İÇİN UGUN
İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih edilmelidir. Bu yiyecekler ise yoğurt, ayran, cacık, kefir, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday/çavdar ekmeği ile desteklenmelidir. İftarda ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durmak gerekmektedir. Meyve tüketiminde kuru meyvelerden değil taze meyvelerden faydalanılması uygun olacaktır.