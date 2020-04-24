Mersin iftar saati kaçta? 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

'11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, ilk oruç için niyetlerini etti ve iftar saatinin gelmesini beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de oruç tutan vatandaşlar iftar saatinin kaçta olacağını internette araştırmaya başladı. İşte 2020 Ramazan Ayı Mersin imsakiyesi…

MERSİN İFTAR SAATİ

MERSİN İMSAKİYESİ



Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:21 05:49 12:45 16:28 19:31 20:52 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:20 05:47 12:44 16:28 19:32 20:53 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:18 05:46 12:44 16:28 19:32 20:55 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:17 05:45 12:44 16:28 19:33 20:56 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:15 05:44 12:44 16:29 19:34 20:57 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:13 05:43 12:44 16:29 19:35 20:58 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:12 05:42 12:44 16:29 19:36 20:59 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:10 05:40 12:44 16:29 19:37 21:01 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:09 05:39 12:43 16:29 19:38 21:02 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:08 05:38 12:43 16:29 19:39 21:03 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:06 05:37 12:43 16:29 19:39 21:04 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:05 05:36 12:43 16:30 19:40 21:06 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:03 05:35 12:43 16:30 19:41 21:07 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:02 05:34 12:43 16:30 19:42 21:08 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:00 05:33 12:43 16:30 19:43 21:09 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:59 05:32 12:43 16:30 19:44 21:10 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:58 05:31 12:43 16:30 19:45 21:12 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:56 05:30 12:43 16:31 19:46 21:13 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:55 05:29 12:43 16:31 19:46 21:14 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:54 05:29 12:43 16:31 19:47 21:15 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:53 05:28 12:43 16:31 19:48 21:17 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:51 05:27 12:43 16:31 19:49 21:18 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:50 05:26 12:43 16:31 19:50 21:19 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:49 05:25 12:43 16:32 19:51 21:20 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:48 05:25 12:43 16:32 19:51 21:21 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:24 12:43 16:32 19:52 21:22 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:23 12:43 16:32 19:53 21:24 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:45 05:22 12:43 16:32 19:54 21:25 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:44 05:22 12:43 16:32 19:55 21:26 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:43 05:21 12:43 16:33 19:55 21:27

Not: Vakitler şehir merkezine göre yazılmıştır. Bazı ilçelerde farklılık gösterebilir.

İFTARDA NELER YEMELİ?

İftarda yemeğe 2-3 tane hurma ile başlanmak uygundur. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumun iyi bir kaynağıdır. Sonrasında çorba ile hafif bir başlangıç yapıp dinlenerek ve yavaş çiğneyerek fazla baharatlı olmayan kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeğe geçilebilirsiniz. Yemeğinize tam tahıllar eşlik edebilir.

Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar.

İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt/ yoğurt/kefir tüketin. Ceviz fındık bademi de 1 avuç içi miktarında tüketebilirsiniz.

ORUÇ AÇILDIKTAN 15 DAKİKA SONRA ANA YEMEĞE GEÇİN

İftar zamanı geldiği zaman da bütün gün boş kalan mideye hızlı biçimde yüklenilmemelidir. Eğer hızlı biçimde yemek yenirse midede ağırlık, bulantı, gaz, yanma, reflü gibi sorunların yanında kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için oruç su veya hurma ile açılmalıdır. Ayrıca sofrada bulunacak bir dilim peynir, 2 adet zeytin veya 2 parça ceviz ile mide yemeğe hazır hale getirilmelidir. Sonrasında ise yarım kase çorba tüketilmelidir. Bu süreçte bir dilim tam tahıllı ekmek tüketilebilir. İftariyelik tüketiminden en az 15 dakika sonra ana yemeğe geçilmesi sağlık açısından uygun olacaktır.

IZGARA ET VE ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER İFTAR İÇİN UGUN

İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih edilmelidir. Bu yiyecekler ise yoğurt, ayran, cacık, kefir, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday/çavdar ekmeği ile desteklenmelidir. İftarda ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durmak gerekmektedir. Meyve tüketiminde kuru meyvelerden değil taze meyvelerden faydalanılması uygun olacaktır.