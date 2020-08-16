Meteoroloji’den birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Yarın öğleden sonra…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.

Uyarıların başlangıç periyodunun saat 18:00, bitiş periyodunun da yarın saat 18:00 olduğu ifade edilirken yağışların yarın 12:00-18:00 saatleri arasında etkili olacağı aktarıldı.