Mike Pompeo İstanbul’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı’na özel uçakla gelen Pompeo'yu ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Karşılamanın ardından Pompeo, yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı. Öte yandan uzun araç kuyrukları oluştu.

ZİYARET TARTIŞMA YARATTI

3 Kasım Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kaybetmesiyle Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo'nun bir veda turu olarak başlattığı resmi temasları bir kriz yaratmıştı.

İstanbul'da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'la görüşecek olan Pompeo'nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara'ya gitmemesi Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Pompeo’nun ziyaretine ilişkin Türk yetkililer, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun davetini geri çevirdi” açıklamasını yapmıştı.