Milli Piyango 29 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango tarafından bugün düzenlenen 29 Ekim özel çekilişinde büyük ödülü kazandıran numaralar belirlendi. Milli Piyango’nun şans merkezinde canlı yayında çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango’da büyük ödül 6 milyon TL olarak belirlenirken, ikinci büyük ikramiye ise 100 bin TL olarak açıklandı. İşte Milli Piyango’da kazandıran numaralar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

167895



100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

027056



10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

446193 589566 382730 533264 053819 612407 305518 067307 085365 299489

596008 254340 138139 185906 676980 100259 653440 363486 648280 343528



1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

326821 516424 247959 028733 161677 068872 583633 382947 268618 153533

206005 332736 633482 100335 253881 179022 168104 664130 404026 530943

211899 492773 384376 561100 007316 515467 397082 467619 072581 341108

160191 048969 232800 622242 311116 551312 272278 004749 403759 417246

112375 677825 698777 106794 254754 672832 231980 513169 318055 409173



Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

94340 44486 20644 54369 08798 19861 85785 03516 16072 00842

21421 91699 74549 95708 38953 22797 29317 29045 92192 36588

81546 87079 76929 40687 68567 81075 88155 39515 58780 87628

11425 18094 07993 79598 45672 17665 72630 81591 74608 27516



Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

2885 4620 9775 2654 3779 5132 5907 6872 6811 2349

7516 7853 5222 6817 8118 7741 0435 8825 4484 1565

4100 3360 1842 5389 3721 6834 2848 0362 0563 0384



Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

598 401 801 268 436 642 242 926 675 431

977 713 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

26 39 35 01 74 05 38



Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 6