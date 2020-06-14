MSB duyurdu: Ege ve Akdeniz’de icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

* Temel Deniz Harekât nevileri ve Amfibi Harekât eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı, deniz karakol uçakları ve helikopterler iştirak etmiş, su üstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları icra edildi.

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.