Muğla’da kumar ve maske ihlaline 41 bin 275 TL ceza

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesinde 2 ev ve bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek baskın gerçekleştirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 23 bin 275 TL ile 20 kişiye de sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 18 bin lira ceza kesildi.

Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonrasında N.T. ve M.T. isimli şahısların kazanç elde etmek maksadıyla kumar oynattığı bilgisi aldı. Saat 23.30'da uyuşturucu madde arama köpek ile birlikte 2 ev ve bir işyerinde yapılan aramada; N.T. isimli şahsın evinde 20 kişinin kumar oynadığı, masaların üzerindeki oyun kağıtları, okey taşları, pul, yapboz ve alkollü içeceklere el konuldu.

KUMAR VE MASKE CEZASI KESİLDİ

Şüpheliler N.T. ve M.T. isimli şahıslar hakkında “kumar oynamak için yer temin etmek” suçundan adli işlem başlatılırken olayla ilgili 19 şahsa kumar oynamaktan 23 bin 275 TL, 20 kişiye de sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 18 bin TL olmak üzere toplam 41 bin 275 TL idari yaptırım uygulandı.