Mültecileri gönüllü olarak Avrupa’ya taşırız

Suriye'nin İdlib kentine dün akşam rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 33 Türk askeri şehit oldu. Türkiye’nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında ise mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına yürümeye başladı.

Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'daki bazı göçmenler ise şişme botlarla Avrupa'ya gitmek için Yunan adalarına gitmeye başladı. Kent merkezleri ve sınır hattında toplanan binlerce mülteci ise Türkiye dışına çıkmanın yolunu arıyor.

Gece saatlerin bu yana mülteci akınının yaşandığı kentlerin başında ise İstanbul geliyor. Kentin değişik noktalarında toplanan mülteciler bulabildikleri her araçla sınır hatları ve kaçak geçiş güzergahlarına akın ediyor.

Çıkış yolu bulamayan mültecilere ise İstanbullu balıkçılardan ilginç bir teklif geldi. Sarıyer Rumeli Feneri'nde faaliyet gösteren bir grup balıkçı izin verilmesi halinde mültecileri seve seve Avrupa'ya götürebileceklerini dile getirdi.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YETERİNCE GÜZELLİK YAPTIK”

Mültecileri götürmek için gönüllü olabileceğini söyleyen balıkçı Resul Çalık, “Öyle yardımcı oluruz ki hem de seve seve. Buradan seve seve götürebiliriz. Devlet bunu serbest ettiyse memleketimize yararlıysa ona seve seve katılırız. Onlar da gitsin rahat etsinler, biz burada Suriyeli kardeşlerimize yeterince güzellik yaptık. Şimdi madem devlet izin verdi, Ege'den gidiyor, bunlar oluyor. Yol veririz” dedi.

“İSTEDİKLERİ YERE GİTSİNLER BEN YARDIMCI OLURUM”

Bir başka balıkçı Ömer Kolcu ise şunları söyledi:

Bu daha evvel olması gerekiyordu en azından Avrupa'nın anlaması gerekiyordu. Balıkçılar bu konuda devlet ne derse balıkçı onu yapar. Biz devletin arkasındayız, bugün bana devlet teklif etsin çekinmeden giderim.

Yeter ki devletim desin. Memleketimize bu kadar mülteci fazla geliyor. İstedikleri yerlere gitsinler, ben yardımcı olmaya çalışırım. Bu tekneler kendi başlarına bu işi yapmazlar. Devletin tercihiyle beraber her yere gideriz.

Devletim müsaade ettikten sonra şu an için isterim. Sınırımızda bir yığılma oldu, devletinde başına büyük yük oldu. Onlar istedikten sonra çekinmeden yaparım.

“DEVLETİMİZ SÖYLERSE GETİRİRİZ SIKINTI YOK”

Balıkçı İlyas Küçükoğlu da, “Devletimiz en akılcı işi yaptı. Kapıların açılması bizce iyi oldu. Başımıza bela olmaya başladılar. Devletler arası anlaşma olsa taşırız. Taşımakta sınır yok. Gitsinler de nasıl giderse gitsinler. Devletimiz söylerse getiririz sıkıntı yok. Biz gitmelerine taraftarız seviniriz” şeklinde konuştu. (İHA)