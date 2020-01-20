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Nakşibendi liderlerinden Çevik’in katil zanlısı yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Nakşibendi liderlerinden Abdulkerim Çevik'i tabancayla vurarak öldüren Yakup Şeflekçi tutuklandı. 

10:39 -
Haberler Gündem
Nakşibendi liderlerinden Çevik’in katil zanlısı yakalandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bitlis‘in Güroymak ilçesindeki bir Kuran kursunda meydana geldi. Kursa gelen Yakup Şeflekçi, Nakşibendi liderlerinden Abdulkerim Çevik‘le görüştükten sonra belindeki tabancayı çıkararak Çevik’e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Abdulkerim Çevik, dün yapılan otopsinin ardından akşam vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.  (FOTO: İHA)

Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Yakup Şeflekçi ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şeflekçi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

Bitlis
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