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Nişanın ardından corona vakaları görüldü! Valilikten flaş karar

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kirsinler köyü ile afet konutlarındaki iki nişan törenin ardından corona virüsü vakalarının görülmesi üzerine köy ve 2 blok karantinaya alındı. Valilik de kent genelinde yapılacak düğün, kına, nişan ve sünnet düğünlerinde güvenlik güçlerinin görevlendirileceğini açıkladı.

17:22 -
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Nişanın ardından corona vakaları görüldü! Valilikten flaş karar

Ulus'a bağlı Kirsinler köyünde nişan töreni sonrası corona virüsü vakaları görüldü. Aynı şekilde Ulus ilçesi Kumluca Yeni Mahalle Yeni Afet Konutları A1 ve F1 bloklarında nişan töreni sonrasında da pozitif vakalar görüldü.

Bunun üzerine Ulus İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kirsinler köyü ile Yeni Afet konutları A1 ve F1 bloklarının karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından köyün girişleri jandarma ekiplerince kapatılırken, orman yolları da iş makineleriyle kazılarak kapatıldı.

DÜĞÜNLERDE GÖREV YAPACAKLAR

Bartın Valiliği yaptığı basın açıklaması ile kent genelinde yapılacak düğün, kına, nişan ve sünnet düğünlerinde güvenlik güçlerinin görevlendirileceğini açıkladı.

Görevlilerin düğün boyunca denetimde bulunacağı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:

* İlimiz genelinde gerçekleştirilecek düğün törenlerinin kına, nişan ve sünnet düğünü etkinlikleri dahil her biri için sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personeli görevlendirilecektir.

* Bu personel tarafından İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu 46 nolu kararında belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığı ile ilgili olarak düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacaktır. DHA

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